VS zetten ruimte-eenheid op in Zuid-Korea om Noord-Koreaanse raketten beter op te sporen

Het Amerikaanse leger heeft woensdag in Zuid-Korea een nieuwe ruimte-eenheid gelanceerd die Noord-Koreaanse lanceringen van ballistische raketten beter moet helpen opsporen. “De nieuwe eenheid zal zorgen voor bijna real-time detectie van en waarschuwing voor Noord-Koreaanse raketlanceringen”, aldus een verklaring van de US Forces in South Korea (USFK).