Twee doden, verscheidene gewonden en veel schade door tornado’s in VS

Tornado’s hebben in de Verenigde Staten minstens twee mensen het leven gekost en aanzienlijke materiële schade aangericht. In Keithville in de zuidelijke staat Louisiana werden een jongetje en zijn moeder dood onder het puin van hun vernielde huis teruggevonden, zo deelde het bureau van de sheriff in de nacht van dinsdag op woensdag (plaatselijke tijd) mee. Er wordt nog naar andere slachtoffers gezocht, ook al is niemand als vermist opgegeven.

Ook in Farmerville, eveneens in de staat Louisiana, zijn verschillende huizen verwoest of beschadigd door een tornado, maakten de lokale autoriteiten dinsdagavond bekend. Minstens twintig inwoners raakten gewond, van wie enkelen zwaargewond zijn. “Dit is de ergste schade die ik in zeventien jaar heb gezien”, zei een politiewoordvoerder aan de zender CNN.

Op beelden en video’s zijn ingestorte gebouwen en omgevallen elektriciteitspalen te zien.

In de naburige staat Texas telde de weerdienst minstens vijf tornado’s. In de omgeving van Dallas en verder noordelijk raakten zeven mensen gewond, aldus de politie.

Voor verschillende staten waren er waarschuwingen vanwege winterstormen. In Nevada en Idaho is meer dan een meter sneeuw gevallen, aldus de weerdienst. In South Dakota zijn dan weer verschillende wegen afgesloten door sneeuw en ijs.