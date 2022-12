Politie op haar hoede voor bewoners die ‘heft in eigen handen’ willen nemen na zinloos geweld tegen tieners op kerstmarkt

Nadat afgelopen zaterdag na de kerstmarkt in Lauwe een vijftal jongeren twee 14-jarige jongens hadden aangevallen, kregen drie tieners maatregelen opgelegd. Niet genoeg, vinden enkele misnoegde mensen die zich ‘Justice 4 Lauwe’ dopen. De politie is op haar hoede.

Eén op kortverblijf in een jeugdinstelling, twee onder huisarrest met strenge voorwaarden. Dat is wat de jeugdrechter besliste voor drie tieners die zaterdagavond twee 14-jarige jongens aanpakten. Na de kerstmarkt in Lauwe hadden vijf 16- en 17-jarigen het duo onder bedreiging van een mes meegelokt tot achter sporthal Ter Leie. Daar werden ze gedwongen zich in de vrieskou uit te kleden tot in hun slipje en kregen ze een flink pak rammel. Tot de leiding van Chiro, die er toevallig moest zijn, tussenkwam.

LEES OOK. “Dit had veel slechter kunnen aflopen”: Chirojongens redden 2 tieners die “in hun onderbroek” worden afgeranseld na kerstmarkt

Intussen legde de jeugdrechter drie van de vijf jongens maatregelen op. Een van de drie is gedwongen tot kortverblijf in een gemeenschapsinstelling, twee anderen kregen huisarrest onder strenge voorwaarden. “De daders zijn gevat en worden berecht. Dit zullen we echt niet tolereren”, sprak burgemeester Eddy Lust (Open VLD) kort na de feiten.

Justice 4 Lauwe

Binnen de Lauwse gemeenschap worden de maatregelen alvast weinig enthousiast onthaald. Niemand die het tolereert, maar sommigen willen nog een stapje verder gaan. Een groep misnoegde mensen verenigt zich als Justice 4 Lauwe en wil de daders hard aanpakken.

Onder het mom ‘Christmas Scum’ - vrij vertaald kerstuitschot – laat het weten dat ze de feiten niet zullen vergeten noch vergeven. Ze eisen dat de daders publiekelijk hun schuld bekennen. Als ze dit niet doen, dreigen ze ermee zelf het heft in handen te nemen.

Bloedneus

De politie is alvast op haar hoede. “Er zijn signalen links en rechts dat mensen inderdaad zelf actie willen ondernemen. De storm is duidelijk nog niet geluwd”, weet commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse. “Het is goed dat er drie verdachten zijn gedagvaard. Het onderzoek loopt nu en we roepen nu op om justitie haar werk te laten doen.”

De mensonterende handelingen die zaterdagavond gesteld werden, waren overigens niet de enige feiten die zaterdagavond na de kerstmarkt voorvielen. Om 23 uur werd een twaalfjarige jongen een bloedneus geslagen. De jongeman deed intussen aangifte. Of het vijftal ermee te maken heeft, is voorlopig onduidelijk.