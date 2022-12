Marokko maakt zich klaar voor match van de eeuw, en krijgt net vandaag een ‘teken’: “Nu weet ik zeker dat we gaan winnen”

Woensdagavond om 20 uur speelt Marokko de match van de eeuw: de halve finale op het WK voetbal, tegen regerend wereldkampioen Frankrijk. Maar veel is daar woensdag nog niet van te merken in Casablanca. Althans, zo lijkt het toch. De meeste winkels zijn gesloten, in de cafés is het rustig. Hier en daar verkoopt iemand vlaggen of truitjes. Maar schijn bedriegt, want in elk hoekje van Casablanca leeft er maar één ding: voetbal.