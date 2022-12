Kroatische ‘WK-babe’ in Qatar krijgt huwelijksaanzoeken en berichten van voetballers: “Ik ben geen makkelijke vrouw”

Geen finale voor Kroatië op het WK, maar het flamboyante model Ivana Knoll (26) treurt niet erg. Door haar sexy optredens in Qatar is ze stilaan wereldberoemd. En krijgt ze heel veel avances, ook van bekende voetballers.

Dat Ivana Knoll opviel in Qatar, dat is het minste wat je kan zeggen. Het Kroatische model stal voor, tijdens en na de wedstrijden van Kroatië de show met haar gewaagde outfits. Ze ging oog gewillig op de foto met de vele fans, die in haar ook een geluksbrenger van de Kroatische selectie zagen. Helaas is het liedje uit: Kroatië verloor dinsdagavond de halve finale tegen Argentinië en mag de droom van een wereldtitel opbergen. Zaterdag spelen ze wel nog de kleine finale.

Voor Knoll is dit WK haar grote doorbraak. Iedere dag krijgt ze er zo’n 200.000 volgers bij op Instagram, in totaal heeft ze er nu zo’n 2,7 miljoen. En: ze heeft intussen tientallen huwelijksaanzoeken ontvangen en enkele sexy berichten van enkele voetballers op het WK. Althans, dat meldt ze zelf. Maar ze wil niet ingaan op de avances. “Ik ben niet geïnteresseerd om hier iemand te ontmoeten. Het is mijn bedoeling om mensen aan het lachen te maken, dat is alles .Ik amuseer me alleen maar, met iedereen. Ik veronderstel dat mensen me leuk vinden omdat ik er goed uitzie. Ik was geschokt dat sommigen denken dat ik een gemakkelijke vrouw ben.”

