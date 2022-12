Teleurstelling bij Marokkaanse fans: zeven vluchten die Royal Air Maroc speciaal voor halve finale inlegde naar Qatar gaan niet door

Zeven van de dertig extra vluchten die Royal Air Maroc (RAM) had ingepland tussen Casablanca en Doha om zo veel mogelijk supporters in Qatar te krijgen voor de halve finale van het WK tegen Frankrijk, konden woensdag niet doorgaan. Dat bevestigt de Marokkaanse luchtvaartmaatschappij, tot grote spijt van veel Marokkaanse fans.

De voorbije dagen arriveerden er via deze luchtbrug heel wat Marokkaanse fans zonder tickets in Qatar. “Als gevolg van nieuwe, door de Qatarese overheid opgelegde restricties, ziet Royal Air Maroc zich genoodzaakt de door Qatar Airways uitgevoerde vluchten van woensdag te annuleren”, klinkt het in een mededeling. In totaal worden er zo’n 2.100 reizigers getroffen. De overige 23 vluchten konden wel behouden blijven, zo vernam persbureau AFP uit goede bron.

De Marokkaanse federatie deelt voor het duel 13.000 gratis tickets uit aan Marokkaanse burgers. Die tickets hebben de fans bij aankomst in Doha echter nog niet in bezit. “Wij roepen de fans op de luchthaven niet te betreden als ze niet in bezit zijn van een geldig WK-ticket”, staat er woensdag plots te lezen op de website van Hamad Airport, de grootste luchthaven in de hoofdstad Doha. “Op de luchthaven zelf kunnen er geen wedstrijdtickets aangekocht worden.”

In video’s op sociale media is dan weer te zien hoe groepen Marokkaanse supporters op de Hamad-luchthaven worden tegengehouden door de Qatarese ordediensten. Sinds begin deze maand is het echter niet meer nodig een ticket te hebben voor een wedstrijd om Qatar binnen te geraken. Voor het vertrek is wel een Hayya-kaart nodig, die dienst doet als visum.