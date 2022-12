Gedaan met de vakantie! Kevin De Bruyne traint opnieuw bij Manchester City: “Ik ben weer thuis”

Kevin De Bruyne denkt weer aan voetballen. Na de vroegtijdige exit met de Rode Duivels op het WK in Qatar trok hij met zijn gezin op vakantie. Maar die is nu voorbij en de middenvelder traint opnieuw bij zijn club Manchester City.

“Ik ben weer thuis”, meldde Kevin De Bruyne via de sociale media. Met daarbij foto’s van hem in de gym en buiten op het trainingsveld van Manchester City.

De Bruyne overleefde met de Rode Duivels de groepsfase van het WK niet en uitte ook kritiek op de speelwijze tijdens de wedstrijd tegen Canada. Maar ook hij gaf toe dat hij zijn normale niveau niet haalde.

Na het WK trok hij met echtgenote Michelle en hun kinderen Mason Milian, Rome en Suri op vakantie naar Lapland.

Manchester City speelt zaterdag een vriendschappelijke wedstrijd tegen het Spaanse Gerona. De kans dat Kevin De Bruyne meedoet lijkt klein. Donderdag 22 december volgt een belangrijker duel: tegen Liverpool in de EFL Cup. De eerste wedstrijd in de Premier League is op 28 december, in Leeds. Op Oudejaardsdag is er een duel tegen Everton, het team van collega-Rode Duivel Amadou Onana.

