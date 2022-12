Opnieuw één op vijf agenten afwezig in Schaarbeek na steekincident, en net vanavond is er risicomatch

Ook woensdag is één op de vijf politiemensen in de zone Brussel Noord afwezig. Ze hebben zich ziek gemeld, als protest na een incident waarbij een 11-jarige jongen een mes trok tegen een politieman. En net vanavond is er de risicomatch tussen Marokko en Frankrijk.

Het protest is het gevolg van een incident op zondagavond, in de politiezone Brussel Noord (Schaarbeek, Evere, en Sint-Joost-ten-Node). Een politieman die een weggelopen jongen op straat herkende en hem wilde intercepteren, zag hoe de knaap uithaalde met een mes. Volgens het Brussels parket deelde de minderjarige twee vuistslagen aan de politieman “met een gesloten plooimes in de hand.” Niemand raakte gewond.

VIDEO. “Dit is het moment waarop 11-jarige met mes wordt opgepakt.”

De politiemensen eisen een harde aanpak van wie geweld pleegt tegen politie. De 11-jarige kon niet naar een jeugdinstelling gestuurd worden, omdat hij wettelijk gezien te jong was.

Als protest blijven tientallen agenten ziek thuis. Dinsdagavond was slechts één van de vijf politiecommissariaten open in de politiezone. De vier andere bleven dicht, door personeelstekort.

Deze woensdag zijn slechts twee van de vijf politiecommissariaten geopend. “Vandaag is 20 procent van ons personeel afwezig”, zegt de politiezone. De overige 80 procent van de verwachte politiemensen zijn er wel.

Rellen?

Uitgerekend vandaag wordt de voetbalmatch tussen Marokko en Frankrijk gespeeld op het WK. De afgelopen weken werd de wedstrijd van Marokko steeds gevolgd door een grote volkstoeloop in de Brusselse straten. Een minderheid zorgde daarbij voor onlusten en vandalisme.

Die rellen deden zich in het verleden voor in het Brusselse stadscentrum en in Sint-Jans-Molenbeek, niet in Schaarbeek.

“Wat er ook gebeurt, we zullen klaar zijn om alles in goede banen te leiden”, zegt een woordvoerster van de zone.