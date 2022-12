Ikea heeft eerste “koolstofarme” levering gedaan aan Parijse klanten

Ikea heeft woensdag in Parijs een eerste “koolstofarme” levering gedaan aan klanten, waarbij de producten per boot op de Seine worden vervoerd. De laatste kilometers gebeuren met elektrische voertuigen.

“Wij zijn de eerste grote distributeur die op deze manier onze klanten bedient”, verklaarde Emilie Carpels, directrice van het project. De bootleveringen in Parijs zijn ook de eerste binnen de Ikea groep wereldwijd. Jaarlijks zouden er zo’n 300.000 afgelegde kilometers worden uitgespaard.

Tegen eind dit jaar wil de producent van meubelartikelen al zijn klanten in de Franse hoofdstad op deze manier bedienen. In 2026 wil Ikea een nieuw distributiecentrum openen aan de Seine: aan de Port de Limay ten westen van Parijs.

Het eerste watertransport voor Ikea werd uitgevoerd door het bedrijf Blue Line Logistics. Dat vervoerde zes containers van 18 kubieke meter elk. In elke box zaten zo’n dertien bestellingen. Ikea hoopt tegen volgende maand 455 bestellingen per dag te verwerken per boot.