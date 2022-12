Licentiecommissie legt Beerschot tijdelijk transferverbod op

Frédéric Van den Steen, algemeen directeur van Beerschot, werd begin deze maand samen met de boekhouder van de club opgeroepen door de licentiecommissie van de Belgische voetbalbond KBVB. De club had een deel van de transfersommen voor Apostolos Konstantopoulos en Nökkvi Thórisson immers niet tijdig overgemaakt aan de clubs waar ze die twee spelers had weggeplukt, respectievelijk Panetolikos FC en KA Akureyri.

De vertegenwoordigers van Beerschot bevestigden op de zitting in Tubeke dat de club effectief in gebreke is gebleven over de betaling van deze openstaande transferschulden. De licentiecommissie legt Beerschot daarvoor een tijdelijk transferverbod op, Beerschot gaat daarmee akkoord. In een korte reactie liet de club verstaan dat de achterstallige betalingen deze maand zullen weggewerkt worden en dat het transferverbod dus ook snel zal opgeheven worden.

Radic transfervrij naar Nederland

Intussen raakte ook bekend dat Stipe Radic Beerschot definitief heeft verlaten. De talentvolle Kroaat trainde al enkele maanden niet meer mee in de hoop een mooie transfer te versieren. Vandaag maakte de Nederlandse eersteklasser Fortuna Sittard wereldkundig dat het de centrale verdediger transfervrij heeft aangetrokken. Radic tekende in Sittard een contract tot medio 2024. Beerschot betwist dat Radic transfervrij was en bekijkt welke juridische stappen het kan ondernemen.

Beerschot staat na 17 speeldagen op kop in de Challenger Pro League, de Belgische tweede klasse.