“Cristiano Ronaldo onderhoudt conditie op trainingscentrum van... Real Madrid”

Cristiano Ronaldo (37) is door Spaanse media gespot in Madrid. De Portugees werkt aan zijn conditie op het trainingsveld van Real Madrid in Valdebebas, vier jaar nadat hij de club verliet. Ronaldo zit zonder club nadat zijn contract bij Manchester United werd ontbonden.

De Portugese ster vroeg aan Real Madrid-voorzitter Florentino Perez of hij een paar dagen op Valdebebas mocht trainen nadat Portugal in de kwartfinales van het WK werd uitgeschakeld door Marokko..

Ronaldo speelde negen jaar bij Real Madrid. Hij won er twee landstitels in LaLiga en vier Champions League-trofeeën. Vier van zijn vijf keer dat hij de Ballon d’Or won, speelde hij bij Real.

Het werd een emotioneel weerzien voor Ronaldo in Madrid, maar hij trainde wel in zijn eentje. Hij nam niet deel aan de trainingen van de spelers van Real, onder leiding van coach Carlo Ancelotti.

Ronaldo is een vrije speler. Na een explosief interview werd zijn contract met Manchester United ontbonden. Hij voelde zich verraden door de club en kreeg naar eigen zeggen geen respect van manager Erik ten Hag. De Nederlandse coach maakte weinig gebruik van de diensten van Ronaldo.

Ook op het WK startte hij op de bank in de 1/8ste finales tegen Zwitserland en de verloren kwartfinale tegen Marokko. Hij mocht telkens invallen, maar kon geen indruk maken.

Ronaldo, die in februari 38 wordt, kreeg al verschillende aanbiedingen. Zo zou hij al hebben gepraat met Antero Henrique, baas van de Qatar Stars League. Die hoopt dat hij tekent bij een Qatarese club. Hij is ook in beeld bij het Saudische team Al Nassr.

“Beste speler die we hebben aangetrokken”

Intussen traint hij op de trainingsvelden van Real Madrid. Ronaldo heeft altijd een goede band gehad met voorzitter Florentino Perez. “Cristiano Ronaldo heeft nooit een probleem gecreëerd in Madrid”, vertelde hij na zijn vertrek in 2018. “Hij is een voorbeeld geweest voor iedereen en ik zal hem herinneren als de beste speler die we hebben aangetrokken. Hij is altijd voorbeeldig geweest, een echte vakman. Ik heb altijd een perfecte relatie met hem gehad en had nooit persoonlijke of financiële problemen.”

© REUTERS