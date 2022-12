LIVE. Brussel en Antwerpen klaar voor halve finale op WK tussen Marokko en Frankrijk: op naar volksfeest of ontaardt het opnieuw?

Voor het eerst staat met Marokko een Afrikaans land in de halve finale van het WK voetbal. De Marokkaanse gemeenschap in Brussel en Antwerpen maakt zich dan ook op voor een spannende voetbalavond. Ook de politie doet dat: de vorige wedstrijden van Marokko mondden telkens uit in rellen. Volg alles hier LIVE.