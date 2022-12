Ex-bondscoach Roberto Martinez wordt verrast met afscheidsdrink in Brussel

Het WK in Qatar was een afscheid in mineur voor Roberto Martinez. Na de laatste match/uitschakeling tegen Kroatië kondigde de Spanjaard aan dat hij stopte als Belgisch bondscoach. De dag nadien was de ontgoocheling nog te groot en de tijd te kort voor een waardig afscheid. Verschillende Rode Duivels vertrokken vanuit Qatar op vakantie en er was geen afscheidsspeech of etentje. Dat laatste wordt nu ruimschoots goedgemaakt.