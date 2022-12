Europese visumplicht voor Kosovaren valt weg

Volgens de overeenkomst zullen houders van een Kosovaars paspoort niet langer over een visum moeten beschikken voor korte verblijven tot 90 dagen. De visumvrijstelling zal in werking treden van zodra het nieuwe Europese systeem voor reisinformatie en autorisatie (ETIAS) operationeel is. Is dat tegen januari 2024 nog niet het geval, dan wordt de visumvrijstelling sowieso van kracht.

Het akkoord moet nog bekrachtigd worden door het Europees Parlement en de lidstaten. De inwoners van Kosovo zijn de laatste in de regio van de Westelijke Balkan die een visum moeten aanvragen voor een trip naar de EU. De Europese Commissie en het Europees Parlement betogen al jaren dat het land aan de voorwaarden voldoet, maar de lidstaten stonden lang op de rem.

Eerder op de dag had Kosovo ook al een officiële aanvraag voor toetreding tot de EU ingediend. De EU beschouwt Kosovo als een potentiële kandidaat, maar de status van het land is ingewikkeld. Kosovo scheurde zich in 2008 eenzijdig af van Servië, maar vijf lidstaten (Cyprus, Griekenland, Roemenië, Spanje en Slovakije) erkennen die onafhankelijkheid niet.