Frankrijk moet in halve finale aantreden met (door airco) gehavend elftal, Amallah verdwijnt bij Marokko naar bank

LIVE. Volg hier de halve finale Frankrijk-Marokko!

Deschamps zag door de airco in Qatar zowel Bayern-verdediger Dayot Upamecano als Juventus-middenvelder Adrien Rabiot, beide basisspeler tegen Engeland in de kwartfinale, ziek uitvallen. Voor Marokkaans bondscoach Walid Regragui was er wel goed nieuws. Hij kan opnieuw rekenen op aanvoerder Romain Saïss, die fit geraakte voor het duel ondanks in het grootste deel van de kwartfinale tegen Portugal op één been rond te hinken met een dijblessure. Ook de terugkeer van Bayern-verdediger Noussair Mazraoui is een opsteker voor de Leeuwen van de Atlas.

De zieke Dayot Upamecano wordt vervangen door Liverpool-verdediger Ibrahima Konate. Verder voert bondscoach Deschamps, ondanks het feit dat zijn ploeg dit WK nog geen enkele wedstrijd de nul wist te houden, achteraan geen wijzigingen door. Centraal achterin behoudt hij het vertrouwen in Raphaël Varane, Jules Koundé krijgt opnieuw de voorkeur op de rechtsachter. Théo Hernandez, die zijn ploeg in de kwartfinale tegen Engeland bijna de zege kostte met een ondoordachte penaltyfout, behoudt eveneens zijn plek in de basiself.

Monaco-middenvelder Youssouf Fofana, die de door ziekte gevelde Rabiot vervangt, krijgt na vier invalbeurten een eerste basisplaats op het WK. Hij wordt in het centrum van het veld vergezeld door Aurélien Tchouameni en Antoine Griezmann. Kersvers Frans topschutter aller tijden Olivier Giroud mag opnieuw postvatten in de punt. Hij wordt geflankeerd door snelheidsduivels Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé.

Regragui koos voor de halve finale tegen Frankrijk voor een andere formatie dan de kwartfinale tegen Portugal. Zo opteert hij dit keer voor een versterkte defensie met Noussair Mazraoui, die terugkeert uit blessure, en Jawad El Yamiq. Achraf Hakimi, Romain Saïss en Acharf Dari vullen de achterlinie aan. Die laatste verving in laatste instantie Nayef Aguerd, die eerst op het wedstrijdblad stond als starter. Standard-middenvelder Selim Amallah werd opgeofferd voor een extra verdediger en verdwijnt naar de bank.

Centraal op het middenveld maken opnieuw Sofyan Ambrabat en Azzedine Ounahi de dienst uit. Hakim Ziyech en Sofiane Boufal nemen de flanken voor zich. Youssef En Nesyri, matchwinaar tegen Portugal, moet vooraan opnieuw voor doelpunten zorgen.