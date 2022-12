Zus van slachtoffer ‘wonderbonenmoord’ zorgt nu voor haar dochtertje: “Ze wordt zich nu wat bewuster van wat er is gebeurd”

Het dochtertje van Pieter Platteeuw – amper 5 jaar toen – is haar papa in de gevangenis gaan vragen of het klopt dat hij haar mama had doodgedaan. “Ja”, antwoordde hij. “Maar mama was stout, en ik heb haar gestraft.” Het kindje wordt nu opgevoed door de zus van Dana Van Laeken (36). Zij en haar moeder maakten de jury duidelijk dat de kinderen van de brandweerman nog moeilijke jaren tegemoet gaan.