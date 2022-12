Nu ook 6-jarige jongen overleden nadat vier vriendjes door ijs zakten in Groot-Brittannië

In een ziekenhuis bij Birmingham is nu ook het vierde kind overleden dat zondag door het ijs is gezakt op een meer in Solihull. De vier kinderen werden door de hulpdiensten uit het ijskoude water gehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het laatste slachtoffer dat stierf was amper zes.

In Groot-Brittannië is het nog kouder dan bij ons en liggen de plassen er dichtgevroren bij. Maar het ijs is zeker nog niet dik genoeg om er op te lopen. Toch waagden zondagmiddag verschillende kinderen zich op het meer van Solihull. Maar plots begon het ijs te kraken en vielen vier speelkameraden in het ijskoude water.

Hulpdiensten waren snel ter plaatse en politiemensen waagden zich zonder enige bescherming in het ijswater in de hoop de kinderen te kunnen redden. Ze kregen nadien de hulp van gespecialiseerde brandweerploegen.

© AP

De vier jongens werden vrij snel gevonden en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht nadat ze eerst ter plaatse waren gereanimeerd.

Een jongen van acht, tien en elf jaar oud stierven nog dezelfde avond.

De politie heeft zopas bevestigd dat ook het vierde kind is overleden. Hij was amper zes.

Gans de regio is in een diepe rouw gedompeld. Omdat ouders beseffen dat het evengoed om hun kinderen had kunnen gaan.

Aan het meer was het vandaag een komen en gaan van mensen die bloemen kwamen neerleggen. Ook Trone Mings en John McGinn van voetbalploeg Aston Villa brachten hulde. Maar ook politiemensen en brandweermannen stonden huilend naar het meer te staren. Ze hadden alles gedaan wat ze konden.

Intussen duiken ook heldenverhalen op. Jack, een van de slachtoffertjes, was oorspronkelijk niet in gevaar maar hij rende het ijs op om zijn vriendjes te helpen en bekocht het mijn zijn leven. De 13-jarige Oliwia Szewce had in een wanhopig pogingen om de jongens te helpen takken op het ijs gegooid. Ze is nu zwaar aangedaan door het overlijden van de jongens, zegt haar familie. Maar ook de agenten verdienen alle lof. Ze waagden zich op het ijs en sloegen er met hun vuisten gaten in om de jongens te zoeken.

Eens de jongens uit het waren gehaald waren, vroeg het ambulancepersoneel om zo veel mogelijk jassen te verzamelen om de jongens weer proberen op te warmen. Maar ondanks de vele hulp, zijn de vier jonge slachtoffers toch overleden.