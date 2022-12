Vijf Colombianen in Frankrijk aangeklaagd en opgesloten voor diefstal van medische apparatuur uit ziekenhuis

Vijf in Luxemburg gearresteerde Colombianen zijn in Frankrijk aangeklaagd en opgesloten voor de diefstal van medische apparatuur uit een polikliniek in Nancy voor een bedrag van ongeveer een miljoen euro, zo maakte het parket van de oostelijke Franse stad woensdag bekend.

De feiten deden zich op 17 november voor in een medische instelling waar endoscopieapparatuur, “waaronder 18 machines à 30.000 euro per stuk”, was gestolen, aldus een persbericht van het parket van Nancy. De totale schade werd volgens het parket “op bijna 1 miljoen euro” geschat. “Na informatie-uitwisseling met de Belgische en Luxemburgse gerechtelijke politiediensten” kon al het materiaal enkele dagen later worden teruggevonden in een postkantoor in het Belgische Aarlen.

De buit stak in vier pakketten met als bestemming het Colombiaanse Bogota.

Uitwisseling

De uitwisselingen “tussen de drie Franse, Belgische en Luxemburgse gerechtelijke politiediensten” maakten het “snel” mogelijk om de veronderstelde daders te identificeren, “een criminele groep van vijf Colombiaanse criminelen”, vier mannen en een vrouw, gearresteerd op 24 november door de Luxemburgse politie “in een jeugdherberg” in Livange in het Groothertogdom Luxemburg.

De doorzoekingen in hun kamers maakten het mogelijk om “tassen, koffers en kleding in beslag te nemen die tijdens het plegen van de feiten waren gebruikt en op de videobewakingsbeelden waren te zien”, aldus de aanklagers.

Nog feiten?

Ze werden op 5 december door de Luxemburgse autoriteiten overgedragen aan de Franse justitie en werden aangeklaagd en in voorlopige hechtenis genomen als onderdeel van het gerechtelijk onderzoek dat door het parket van Nancy was geopend wegens “diefstal door een georganiseerde bende en criminele organisatie met het oog op het plegen van een misdaad”.

Uit het gerechtelijk onderzoek moet blijken of de vijf in het bijzonder nog gelijkaardige feiten toe te schrijven zijn, aldus nog het parket van Nancy.