Het corruptieschandaal in het Europees Parlement dijt verder uit. Niet enkel Qatar, maar ook Marokko zou geprobeerd hebben parlementsleden om te kopen. Bovendien zitten er nog meer arrestaties aan te komen. De spilfiguur, de Italiaan Pier Antonio Panzeri, zit al in de cel. Nu volgen de parlementsleden die in ruil voor steekpenningen in het voordeel van Qatar of Marokko zouden hebben gestemd.