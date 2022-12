“Code rood voor onderwijs”: groep leerlingen haalt zelfs absolute minimum niet voor wiskunde

Eerst het goede nieuws. Voor Nederlands is de overgrote meerderheid van de scholieren van het tweede middelbaar geslaagd voor een toets die de basiskennis voor lezen en luisteren meet.

De realiteit ziet er voor wiskunde veel minder rooskleurig uit. Scholieren hebben het vooral moeilijk met meetkunde en getallenleer. Als ze omtrekken en oppervlaktes moeten berekenen, loopt het voor 18 procent van de scholieren uit de A-stroom in het honderd. In de B-stroom, die voorbereidt op het beroepsonderwijs en waar leerlingen zitten zonder getuigschrift basisonderwijs, is dat liefst 59 procent.

De resultaten komen uit het zogenaamde peilingsonderzoek van de KU Leuven en de UAntwerpen, dat op regelmatige tijdstippen nagaat of leerlingen de eindtermen halen voor een bepaald vak. Voor deze afname kregen duizenden leerlingen in mei 2022 toetsen Nederlands en wiskunde onder de neus geschoven.

Het is de eerste keer dat zo’n peiling leerlingen test op hun ‘basisgeletterdheid’, een nieuw concept dat is ingevoerd samen met de modernisering van het secundair onderwijs in 2019. Vroeger bestonden er enkel eindtermen, door de overheid vastgelegde minimumkennis waarvan de overheid verwacht dat de meeste leerlingen die halen. Die zijn ook verschillend voor de A- en de B-stroom. De eindtermen basisgeletterdheid daarentegen moeten door élke leerling behaald zijn op het einde van het tweede middelbaar.

Korting berekenen

Nu blijkt dus dat een grote groep leerlingen niet over die basiskennis beschikt, terwijl dat het absolute minimum is om in het dagelijkse leven te functioneren. Ze zijn bijvoorbeeld niet in staat om te berekenen hoeveel ze aan de kassa moeten betalen wanneer ze een korting van 20 procent krijgen. “Als je zulke kennis niet bezit, dan kan het niet anders dan dat je op een gegeven moment in de realiteit tegen de lamp loopt”, zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs.

Ook de algemene eindtermen voor getallenleer zijn overigens getest, en daar haalt slechts de helft van de leerlingen de lat. “We zagen in eerdere peilingen in de eerste graad ook al een achteruitgang voor wiskunde”, zegt professor Rianne Janssen van het Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen. “We moeten deze resultaten dan ook beschouwen als een code rood voor ons onderwijs.”

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) heeft er een erezaak van gemaakt om de kwaliteit van ons onderwijs op te krikken. Hij hoopte dat onder meer te bereiken met ambitieuzere eindtermen. Het idee: door leerlingen meer uit te dagen, stijgt het niveau. Die vlieger blijkt nu toch niet helemaal op te gaan.

Vlaamse toetsen

Ook zijn plan om Vlaamse toetsen in te voeren, die álle leerlingen vanaf 2024 vier keer in hun schoolloopbaan moeten afleggen, is volgens de onderzoekers geen wonderoplossing. “Als je iets wilt veranderen aan je gewicht, dan moet je een weegschaal hebben om dat te meten, dat klopt”, zegt Janssen. “Maar de motor van verandering ligt toch vooral bij de leerkrachten zelf.”

Uit het onderzoek blijkt immers dat leerlingen beter scoren met een ervaren leerkracht voor de klas. “Dat kan louter met hun ervaring te maken hebben óf met het feit dat vooral beginnende leerkrachten voor de moeilijkere klassen komen”, zegt prof onderwijskunde Wim Van Dooren (KU Leuven). “Het zou goed zijn mochten we meer middelen vrijmaken om die laatste leraren beter te ondersteunen én om meer in te zetten op vakdidactiek (de wijze waarop leerstof wordt overgebracht, red.) in de lerarenopleidingen.”

Janssen doet ook een appel op de koepels. “De alarmsignalen worden niet altijd duidelijk genoeg gehoord in het veld”, zegt ze. Boeve zegt de resultaten ter harte te nemen en via nascholingen voor leerkrachten extra in te zetten op wiskunde. “Maar ik zie hier ook een zoveelste signaal dat er meer moet gebeuren tegen het lerarentekort. Het is bij uitstek voor wiskunde dat er te weinig leerkrachten zijn of mensen voor de klas staan zonder het juiste diploma.”