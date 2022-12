Het grote feest bleef uit in Casablanca nadat Marokko tegen Frankrijk is verloren op het WK. Maar hoewel de ‘Leeuwen van de Atlas’ deze match verloren hebben, zijn de Marokkaanse supporters het er unaniem over eens: ergens hebben ze toch ook gewonnen. De fierheid was gisteravond dan ook meer dan ooit te voelen. “Ze hebben meer dan hun best gedaan.”