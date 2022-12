Voortvluchtige Belgische Rus duikt op als bestuurslid van Oudenaardse Open VLD-jongeren

Terwijl hij in de cel had moeten zitten, poseerde Magomed C. vorige maand trots voor de bestuursfoto van jong Open VLD in Oudenaarde. De man wordt in Nederland gezocht voor een gewapende overval en is er ook voor veroordeeld.

Op 7 januari werd Geert-Willem Escher (45) thuis in het Nederlandse Goor overvallen door bandieten die zich uitgaven voor pakjesbezorgers. De man wist de daders buiten te werken en belde de politie. Die konden snel vier daders vatten. Drie Russen en een Belg van Russische afkomst. Drie van de vier werden intussen veroordeeld. Magomed C., een Belg van Russische afkomst, kreeg vijf maanden voor bedreiging en wapenbezit. Maar hij verdween met de noorderzon.

Vorige maand googelde Escher de namen van zijn overvallers. “Ik zag tot mijn grote verbazing Magomed C. doodleuk tussen leden van de jongerenafdeling van Open VLD staan. Terwijl hij in de cel moest zitten.”

Jong Open VLD-voorzitter Philip Nys laat op basis van de bevindingen van de collega’s van de Nederlandse krant De Telegraaf en stukken uit de strafzaak van Magomed C. weten dat de man per direct uit de lokale afdeling in Oudenaarde is gezet. “We zijn hiervan geschrokken en distantiëren ons volledig van dit soort figuren.” Hij weet niet waarom de partij C. niet heeft gescreend.

De advocaat van C. wil zelf niet reageren maar zegt dat zijn cliënt de feiten ontkent. Het openbaar ministerie Oost-Nederland bevestigt dat C. terug de cel in moet en dat hij zal opgepakt worden.