Marokkaanse bondscoach is trots op zijn spelers na halve finale tegen Frankrijk: “We hebben het maximum gegeven”

“We hebben het maximum gegeven, dat is het belangrijkste”, reageerde de Marokkaanse bondscoach Walid Regragui, nadat zijn land op het WK in Qatar in de halve finales met 1-0 verloren had van Frankrijk. “De jongens hebben gevochten tot de laatste minuut, ik kan hen alleen maar feliciteren.”

“We hebben de wereld getoond dat het Marokkaanse voetbal bestaat. Om echt het allerhoogste te bereiken, het WK winnen, zal er nog hard gewerkt moeten worden, maar ver zitten we er niet vanaf.”

“We wilden naar de finale, maar botsten op een hele sterke ploeg. Frankrijk is een gewiekste tegenstander. Ze wachten tot je in de fout gaat en straffen je genadeloos af. Jammer genoeg kwam die fout er al snel. Zelf misten we wat spelers door blessures. Tijdens de opwarming viel ook nog Aguerd uit en Saïss moest halfweg de eerste helft naar de kant. Dat was er wat te veel aan. Met al die blessures wordt het ook in de kleine finale tegen Kroatië niet simpel. We zullen heel wat spelers zien die dit WK nog niet in actie gekomen zijn. Natuurlijk willen we derde worden, het zal moeilijk zijn, maar we zullen er opnieuw ons uiterste best voor doen.”