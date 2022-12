Het contrast met de voorbije matchen kon niet groter zijn. Want na het verlies tegen Frankrijk is het ontzettend rustig in de Marokkaanse stad Casablanca. Slechts hier en daar weerklinkt getoeter. Van gejuich is er geen sprake en van vieren al zeker niet. Sterker nog, het leven herneemt alsof er nooit een WK is geweest.