Heethoofden zochten confrontatie na verloren match van Marokko, maar politie liet niet betijen

Een nieuw Marokkaans volksfeest kwam er woensdagavond niet in ons land. Marokko zal de finale van het WK voetbal niet spelen. Die teleurstelling hakte er bij enkele heethoofden stevig in. Onmiddellijk na de wedstrijd zorgden ze voor een grimmige sfeer in Brussel en Antwerpen. Maar in beide steden trad de politie kordaat op, met een paar honderd arrestaties tot gevolg.

De woonkamers en theehuizen waren opnieuw goedgevuld tijdens de halve finale tussen Marokko en Frankrijk. Terwijl buiten in de vrieskou agenten stonden te keuvelen, zaten supporters binnen aan hun beeldscherm gekluisterd. Pas toen Frankrijk een kwartier voor affluiten de tweede goal maakte, viel de teleurstelling af te lezen op de gezichten. Na de verloren wedstrijd trokken de meeste fans schouderophalend huiswaarts, snel weg uit de koude. Het was merkelijk minder druk op straat dan bij de vorige, gewonnen, wedstrijden. Toch zorgden amokmakers voor een grimmige sfeer in Antwerpen en Brussel.

Vuurpijlen en bommetjes

Politie op de Turnhoutsebaan — © rr

Op en rond de Antwerpse Turnhoutsebaan klonk aanvankelijk veel getoeter en gezang. Maar het vlaggengezwaai maakt snel plaats voor vuurpijlen en het geluid van knallende bommetjes. Anders dan na de voorbije wedstrijden van het Marokkaanse elftal, sloot de Antwerpse politie ditmaal geen straten af voor verkeer om ruimte te laten aan feestvierders.

Bezorgde moeders en buurtvaders slaagden er lange tijd in om de Antwerpse jongeren in toom te houden, maar op de Turnhoutsebaan in Borgerhout liep het uiteindelijk toch weer mis. Heethoofden begonnen een kat-en-muisspel met de talrijk aanwezige politie. Die trad kordaat op met een charge. Het waterkanon werd ook aangerukt om de relschoppers uit elkaar te drijven. De politie omringde en arresteerde even na 23 uur volhardende herrieschoppers die vuurwerk naar de ordediensten bleven afvuren en overlast veroorzaakten.

Ook op het Kiel moest de politie uiteindelijk toch even chargeren. Een groep jongeren werd door het waterkanon tot in de Abdijstraat gedreven. “Een kortstondige terugdrijving”, zoals de politiewoordvoerder het noemde. Ook daar werd een aantal relschoppers ingesloten en opgepakt.

Honderdtal arrestaties

Oprukkende politie op de Turnhoutsebaan.

In heel Antwerpen werden uiteindelijk zo’n honderd bestuurlijke arrestaties verricht. Dat bevestigde Willem Migom, woordvoerder van de politie Antwerpen. “Verder hebben we moeten optreden tegen een aantal chauffeurs die het al te bont maakte in hun wagen”, aldus Willem Migom. Zo moesten agenten een chauffeur klemrijden, omdat hij in zijn wagen rondreed met een brandende vuurpijl.

Tegen middernacht keerde de rust terug. De laatste supporters trokken huiswaarts met de focus op zaterdag: “Nu volop knallen voor die derde plaats zaterdag! Niemand gaat dit Marokko vergeten”, klonk het.

Arrestatie in Brussel na de wedstrijd Frankrijk-Marokko — © REUTERS

Brandjes

Heethoofden op de Lemmonierlaan — © Amaury Michaux

Ook in Brussel dreigde de situatie snel na de wedstrijd uit de hand te lopen. De Zuidlaan richting Anderlechtsepoort, de Poincarélaan vanaf de Ninoofsepoort en de Hallepoorttunnel richting Zuid werden preventief afgesloten voor het verkeer.

In de buurt van de Lemonnierlaan sloeg de sfeer onmiddellijk om. De haag van buurtbewoners in groene hesjes kon de gemoederen niet bedaren. De relschoppers richtten hun vuurwerk richting de vrijwilligers en ordediensten. Ze staken ook vuilnis dat op straat stond in brand. Op de Lemmonierlaan moest een fiets eraan geloven. Maar ook hier kregen heethoofden geen kans om veel schade aan te richten. Het waterkanon rukte snel op en werd ingezet om het vuur te blussen. In de buurt van het Zuidstation werd een groep van zo’n 120 relschoppers geïsoleerd door de ordediensten, die arrestaties verrichtten.

De orde werd ook verstoord in de Liedekerkestraat en Verbiststraat in Sint-Joost-ten-Node, op de Gentsesteenweg en aan Zwarte Vijvers in Sint-Jans-Molenbeek en op de Jamarlaan en de Poincarélaan in Anderlecht. Heel veel personen gebruikten daarbij opnieuw pyrotechnisch materiaal.

“Er vonden een honderdtal administratieve aanhoudingen voor ordeverstoring en vier gerechtelijke aanhoudingen plaats op het grondgebied van het Brussels-Hoofdstedelijk gewest”, meldde Ilse Van de keere, woordvoerster van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene, iets na middernacht. “Deze aanhoudingen vonden plaats wegens ordeverstoring, opzettelijke vernielingen aan twee politievoertuigen en het bezit van ‘cobra’ vuurwerk, terwijl het privébezit en privégebruik hiervan is verboden in België.”

In de hoofdstad doofde de grimmige sfeer relatief snel uit. Op sommige plaatsen begonnen ­Marokkaanse vrijwilligers de straten proper te maken. Ze ruimden ­pijlen op en veegden de straat schoon waar eerder brandjes waren gesticht.(red)