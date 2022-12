Honderden toeristen zitten vast in Machu Picchu door onrust in Peru, noodtoestand afgekondigd

In Peru zitten honderden buitenlandse toeristen woensdag vast in het gebied van de historische ruïnes Machu Picchu. Dat komt doordat er geen treinen meer rijden als gevolg van de gewelddadige protesten tegen de nieuwe Peruaanse president Dina Boluarte. De autoriteiten hebben woensdag de noodtoestand uitgeroepen voor het hele land.

In Aguas Calientes, een kuuroord in de steile vallei aan de voet van de historische site en toegangspoort tot Machu Picchu, zijn volgens de autoriteiten sinds dinsdag zo’n 779 toeristen van verschillende nationaliteiten gestrand.

De enige comfortabele en moderne manier om te reizen tussen de toeristische parel van Peru en de stad Cuzco, 110 km verderop, is via de trein. Maar het treinverkeer daar is sinds dinsdag opgeschort vanwege protesten die maandag begonnen in Cuzco. De demonstranten probeerden toen de luchthaven over te nemen, die nu gesloten is. Spoormaatschappij Peru Rail heeft daarop het treinverkeer stilgelegd uit vrees voor blokkades op het spoor en om de veiligheid van de passagiers te verzekeren.

De burgemeester van het kuuroord, Darwin Baca, heeft de regering om humanitaire hulp gevraagd en vraagt helikopters om toeristen te evacueren.

Machu Picchu is een van de belangrijkste toeristische attracties in Zuid-Amerika en behoort sinds 1983 tot het Unesco-werelderfgoed.

Noodtoestand

De autoriteiten hebben woensdag de noodtoestand uitgeroepen voor het hele land naar aanleiding van de gewelddadige protesten van de voorbije dagen.

De onlusten braken uit na de afzetting op 7 december van president Pedro Castillo, die momenteel in de cel zit op beschuldiging van rebellie en samenzwering. Al zeven mensen zijn om het leven gekomen. Er vielen naar verluidt ook meer dan 200 gewonden.

Behalve de vrijlating van Castillo eisen de manifestanten ook het ontslag van de nieuwe president Dina Boluarte en de ontbinding van het parlement.

“De noodtoestand is in het hele land voor dertig dagen uitgeroepen (...) Er is nood aan een energieke en gezaghebbende reactie” op het geweld, verklaarde minister van Defensie Alberto Otarola, die benadrukte dat de maatregel “de opschorting van de bewegingsvrijheid en de vrijheid van vereniging” omvat, en dat ook een avondklok tot de mogelijkheden behoort. “De politie zal, met steun van de strijdkrachten, het hele grondgebied controleren”, zei hij, eraan toevoegend dat de noodtoestand het leger toelaat om in te grijpen teneinde de orde te handhaven.

De regering had maandag al in verschillende provincies de noodtoestand uitgeroepen en die dinsdag nog verlengd. Ook stelden de autoriteiten voor om de verkiezingen te vervroegen naar december 2023.