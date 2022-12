Vloeistofregels vanaf 2024 aanzienlijk versoepeld op Britse luchthavens

De Britse regering gaat de beperkingen op het meenemen van vloeistoffen in de handbagage tijdens vliegreizen aanzienlijk versoepelen in juni 2024. Dat heeft ze donderdag aangekondigd. De versoepeling, die moet zorgen voor kortere wachttijden in de luchthavens, is mogelijk dankzij technologische vernieuwing, klinkt het.

Momenteel mogen op internationale luchthavens wereldwijd alleen vloeistofcontainers van minder dan 100 milliliter in de cabine worden meegenomen, op voorwaarde dat ze in een doorzichtige zak door de veiligheidscontroles passeren. Grotere eenheden mogen alleen mee in de ingecheckte bagage. Daarnaast moeten ook elektronische apparaten uit tassen of hoesjes worden genomen om apart te kunnen worden gecontroleerd.

Het grootste oponthoud in luchthavens komt tegenwoordig van passagiers die iets uit hun bagage vergeten te halen dat niet mee mag. Dankzij nieuwe 3D-scanners, die vergelijkbaar zijn met CT-scanners in ziekenhuizen, zou het beveiligingspersoneel duidelijker in de tassen van reizigers kunnen gaan kijken, wat de wachtrijen bij de controle aanzienlijk zou doen verminderen.

Volgens een wetsvoorstel dat de Britse regering donderdag heeft ingediend, wordt de limiet voor vloeistoffen verhoogd tot twee liter en hoeven elektronische apparaten niet langer afzonderlijk te worden gescreend, aldus het Britse ministerie van Transport in een communiqué. Tegen 2024 moeten alle grote luchthavens in het land met de nieuwste beveiligingstechnologie uitgerust zijn.

De Britse regering was oorspronkelijk van plan om de overstap tegen 1 december 2022 af te ronden. Vanwege de pandemie is de deadline met twee jaar uitgesteld.