Volgende week weer temperaturen tot +12 graden: “Het zal eerder een herfstweek dan een winterweek worden”

Donderdagnacht koelt het snel af, en zakt het kwik in de Ardennen zelfs tot -12 graden Celsius. Dat meldt het KMI. Begin volgende week zou de ergste koude echter al achter de rug moeten zijn. Dan kan het in Vlaanderen alweer +12 graden zijn. En ook voor januari en februari kondigt zich een zachte winter aan.

De weersverwachtingen voor donderdag. — © KMI

Donderdag hangen er enkele wolkensluiers, maar verder is het vrij zonnig. Het blijft droog, al kan er aan zee een bui vallen en hangen daar soms ook wat stapelwolken. Het wordt iets minder koud, met nog maxima van +5 graden aan zee, rond +3 graden in het centrum, en -2 graden in de Hoge Venen,

Donderdagavond wordt het meestal lichtbewolkt, en koelt het snel af. Vannacht komen vanuit het noorden meer lage wolkenvelden opzetten, en kan plaatselijk aanvriezende nevel of mist gevormd worden. In het westen van het land kan een (winterse) bui vallen met lokaal kans op gladheid. De minima schommelen tussen +1 graad aan zee, en -12 graden (of lokaal wat kouder) in de Ardennen.

Vrijdag blijft het vrijwel overal droog, en start de dag koud met aanvriezende mistbanken en in het oosten van het land ook lage bewolking. Geleidelijk wordt het in de meeste regio’s zonnig, maar in het oosten blijft het op meerdere plaatsen waarschijnlijk bewolkt en grijs. Aan de kust is er kans op een bui vanaf de Noordzee. De maxima liggen tussen -3 graden in de Hoge Venen, rond 1 graad in het centrum, en 4 graden vlak aan zee. Ook in het zonnige Lotharingen stijgen de temperaturen tot 3 graden.

Ook zaterdag blijft het droog, met ’s ochtends mogelijk nog lage bewolking in het oosten van het land, maar later overdag volgt er overal veel zon. De maxima liggen tussen -­4 en +1 graden. Een storing trekt zondag vanaf het westen over het land, en het wordt zwaarbewolkt tot betrokken gevolgd door regen. De eerste neerslag kan winters zijn en lokaal, vooral dan in de Ardennen, aanvriezen.

Tijdens het weekend kunnen we spreken van een keerpunt, want volgende week krijgen we een heel ander verhaal. Dan zou de ergste koude achter de rug moeten zijn. “In het weekend schakelen we over van droge polaire landlucht naar Atlantische zeelucht. En dat gaat een impact hebben op de minimumtemperaturen. Ik voorspel dan ook geen nachtvorst meer”, zegt weerman Frank Deboosere.

Maandag is het zwaarbewolkt en vrij winderig met perioden van regen, maar wordt het wel zacht met maxima van 7 graden in de Hoge Ardennen en lokaal 12 graden in Vlaanderen. “De eerste neerslag zou volgende week wel nog winters kunnen zijn, maar zal snel overgaan in regen. Het zal eerder een herfstweek dan een echte winterweek zijn”, aldus Deboosere.

Ook de prognose op lange termijn ziet er niet slecht uit. “De weermodellen geven voor januari en februari toch een zachte tot zeer zachte winter aan. Het omgekeerde zou ons eigenlijk ook verwonderen”, zegt Deboosere.