Ontploffing en brand van stroommeter zetten groot deel van Aalst en randgemeenten zonder stroom

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA): “Deze nacht ontstond er na een ontploffing, een brand van een hoogspanningscel op de Electrabelsite. Een groot deel van de straten in Groot-Aalst kwamen hierdoor zonder elektriciteit te zitten. Er waren meerdere oproepen in verban met automatische brandalarmen en verschillende personen kwamen hierdoor vast te zitten in liften. Aanvankelijk werd de site wegens gevaar afgesloten. De brandweer slaagde erin de brand te blussen en Elia schakelde rond 4.00 uur succesvol terug. Ook Fluvius diende lokaal hier en daar opnieuw te schakelen. Intussen is het probleem opgelost.”

Ook Marleen Van Hecke, hoofd communicatie Elia bevestigt het incident: “Er is een incident geweest in een post in Aalst waar een stroommeter zou ontploft zijn, daarop is er brand ontstaan. Doordat die brand gepaard ging met rookontwikkeling werd de brandweer verwittigd. In de eerste plaats is de getroffen lijn geaard geweest zodat er geen gevaar bestond voor de brandweer om de brand op een veilige manier te kunnen blussen. De getroffen lijn is buiten dienst genomen. Zodra bleek dat er geen verdere risico’s waren heeft de naastliggende lijn kunnen overnemen. Het is zo dat er voor elke bestaande lijn ook een reservelijn bestaat maar het hele proces heeft toch wel een paar uur in beslag genomen”, zegt Van Hecke, “De getroffen lijn van de hoogspanningspost betrof een lijn richting Zottegem waaraan twee dirstributiecabines gekoppeld zijn, vandaar dat de regio Zottegem en Bornem zonder stroom zijn gevallen. Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen en zijn de gevolgen vrij beperkt gebleven”, besluit Marleen Van Hecke. (Chris Bosseloo)