Federaal parket opent deur voor extra deals in fraudedossier ‘Propere Handen’: “Iedereen die denkt dat hij in aanmerking komt, zullen we ontvangen en aanhoren”

Het federaal parket is bereid te praten over een schikking met alle verdachten in het grote strafdossier rond fraude in het Belgische voetbal. Dat zegt het in een interview met De Tijd, Knack, en Le Soir.

Het federaal parket doorbreekt met het gesprek de stilte over de controversiële ‘verruimde minnelijke schikkingen’ met verdachten in Operatie Zero, het grote onderzoek naar fraude in het Belgische voetbal. De opvallende boodschap is dat het parket niet alleen met tien verdachten, onder wie de clubbestuurders Bart Verhaeghe en Vincent Mannaert (Club Brugge) en Michel Louwagie (AA Gent), maar met alle verdachten in het dossier rond de tafel wil zitten als ze een schikking willen sluiten.

“Iedereen die denkt dat hij in aanmerking komt, zullen we ontvangen en aanhoren. Zonder vooruit te lopen op de beslissingen die we dan nemen. Want er zijn natuurlijk ook in dit dossier gradaties tussen de verdachten”, zegt Eric Bisschop, de openbaar aanklager van het federaal parket.