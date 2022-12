Moet Frankrijk bezorgd zijn over koortsige spelers enkele dagen voor WK-finale?

Adrien Rabiot, Dayot Upamecano en Kingsley Coman hadden nog te veel last van ziekteklachten om tijdens de halve finale tegen Marokko in actie te komen. De ziektegolf in de Franse selectie wordt toegeschreven aan de airco die in Qatar op volle toeren draait. Maar moeten de Fransen zich met het oog op de finale toch geen zorgen maken dat meer spelers aangestoken zouden worden? De schrik zit erin: zo moeten journalisten sinds de kwartfinale tegen Engeland in de mixed zone van de Fransen weer mondmaskers dragen.

Terwijl de nog verzwakte Upamecano en Coman op de bank zaten tegen Marokko, was Rabiot zelfs achtergebleven in het hotel. De ziekte die rondgaat, houdt het midden tussen een verkoudheid en een griep. Coman voelde zich gisteren licht koortsig en grieperig.

“Het kan vreemd klinken, maar de spelers worden in Qatar vaak blootgesteld aan lage temperaturen”, legde bondscoach Didier Deschamps uit. “Jullie als journalisten worden ook geconfronteerd met de alomtegenwoordige airco. Het zijn spelers die koortsig zijn en een verzwakte immuniteit hebben terwijl ze enorme inspanningen zouden moeten leveren. Uiteraard zijn we extra voorzichtig als het over virale infecties gaat.”

De wereldvoetbalbond FIFA legt op dit WK geen covid-tests op aan spelers met ziektesymptomen. Tijdens het EK 2021 was dat wel nog het geval. Het is niet bekend of de Fransen op eigen initiatief spelers zouden hebben getest, maar er worden wel voorzorgsmaatregelen genomen. “We letten extra op. Op tafel staat er alcoholgel en we hopen dat iedereen gezond blijft”, zei Aurélien Tchouaméni.

Upamecano is na enkele lastige dagen waarin hij niet trainde aan de beterhand. Hij is sowieso inzetbaar voor de finale, al maakte de verdediger een mindere beurt tegen Engeland terwijl Frankrijk zonder hem wel de nul hield tegen Marokko.

“Upamecano is sinds de match van afgelopen zaterdag ziek. Hij heeft dinsdag apart kunnen trainen”, aldus Deschamps. “Konaté (de vervanger van Upamecano tegen Marokko, red.) heeft goede dingen laten zien, dat is evident. Rabiot is jammer genoeg hetzelfde overkomen sinds dinsdag. Het ging al beter met hem, maar hij was onvoldoende hersteld. Normaal gezien moeten ze inzetbaar zijn voor de finale zondag. Upamecano zeker, Rabiot als alles goed gaat. Coman begon zich voor de match tegen Marokko in de namiddag koortsig te voelen.”