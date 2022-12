SERV: “Arbeidsmarkt moet dringend diverser en inclusiever”

De Vlaamse arbeidsmarkt moet dringend diverser en inclusiever worden. Dat meldt de SERV, een Vlaams adviesorgaan dat werkgevers- en werknemersorganisaties verenigt. “We hebben iedereen broodnodig om de openstaande vacatures in te vullen”, klinkt het.

Kansengroepen hebben het nog altijd moeilijk op de arbeidsmarkt. Om personen met een migratieachtergrond en met een arbeidsbeperking aan de slag te krijgen, heeft de Commissie Diversiteit een lijst met 28 prioritaire acties opgesteld. En actie is volgens de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen dringend nodig want vorig jaar lag de werkzaamheidsgraad voor mensen geboren buiten de EU op 59,8 procent en die voor personen met een arbeidsbeperking slechts op 49,2 procent, terwijl de algemene werkzaamheidsgraad in Vlaanderen op 75,3 procent ligt.

“Vlaanderen moet meer inspanningen leveren als het mensen met een arbeidsbeperking of met een migratieachtergrond duurzaam aan de slag wil krijgen. Opleidingen moeten toegankelijker worden en de arbeidsmarkt inclusiever. De Vlaamse regering kan de acties die de Commissie Diversiteit voorstelt nog nemen voor de verkiezingen van 2024”, zegt Hans Maertens, voorzitter van de Commissie Diversiteit en gedelegeerd bestuurder van Voka.

Individuele beroepsopleidingen (IBO’s) en andere vormen van werkplekleren zijn volgens de SERV een belangrijk instrument. De VDAB moet deze maatregelen actief promoten bij de doelgroep en bij werkgevers. Ook levenslang (bij)leren is belangrijk. Daarom is het belangrijk dat Vlaanderen blijft investeren in een uitgebreid opleidingsaanbod dat zich toespitst op knelpuntberoepen, werkplekleren en digitale skills. “Want inclusieve werkvloeren belangen ons allemaal aan en zijn daarom niet louter de verantwoordelijkheid van de werkgever”, besluit de SERV.