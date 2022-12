Zeker 22 doden in India na consumptie van vervalste alcohol

De overlijdens situeren zich voornamelijk in twee dorpen van de staat Bihar, waar de verkoop en de consumptie van alcohol verboden is. In verscheidene Indiase staten is een dergelijk verbod van kracht, waardoor er een bloeiende handel is van alcohol op de zwarte markt. De alcohol wordt gemaakt in clandestiene distilleerderijen die het niet zo nauw nemen met de regels.

Op de ongeveer 5 miljard liter alcohol die elk jaar in India wordt gedronken, is zo’n 40 procent illegaal geproduceerd. De alcohol wordt vaak aangelengd met methanol om het alcoholgehalte te verhogen. Het giftige methanol kan blindheid en leverschade veroorzaken en ook leiden tot de dood.