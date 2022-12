Duits parlement stemt in met aankoop van F-35’s

Volgens de Amerikaanse ambassade in Duitsland ondertekende het bevoegde Duitse federale kantoor een aankoopcontract met de Amerikaanse luchtmacht, voor de aankoop van 35 gevechtsvliegtuigen van het type F-35A Lightning II. De levering gebeurt tussen 2026 en 2029. Ook België heeft dat type gekozen om de verouderde F-16’s te vervangen.

Duitsland kondigde in maart aan 35 F-35’s van fabrikant Lockheed Martin te willen kopen, net als 15 Eurofighters. De nieuwe gevechtsvliegtuigen moeten een deel van de verouderde Tornado-vloot vervangen. Die toestellen dateren uit de jaren 1980 en 1990. Het land telt er in totaal 93, waarvan enkele toestellen verouderd zijn.

In december drukte het Duitse ministerie van Defensie nog bezorgdheid uit over eventuele vertragingen en bijkomende kosten, voor de bestelling van bijna 10 miljard euro. Dat bleek uit een geclassificeerde brief die gericht was aan de Duitse parlementaire begrotingscommissie. Die twijfels lijken nu van de baan. De Bondsdag, het Lagerhuis van het Duitse parlement, stemde woensdag in met de aankoop.

In totaal keurde de begrotingscommissie woensdag acht wetten goed, voor een totaal van ongeveer 13 miljard euro. Zo besliste Duitsland om een nieuw aanvalswapen te kopen, als opvolger van de G-36. De projecten worden gefinancierd door het speciale fonds van 100 miljard euro, dat was opgericht na de Russische invasie in oekraïne om het Duitse leger te moderniseren.

De F-35A is de variant van het toestel voor conventioneel landen en opstijgen. Daarnaast is er ook nog de F-35B, die verticaal kan landen en op een veel kortere afstand kan opstijgen (STOVL) en de F-35C, ontwikkeld voor vliegdekschepen. Dat laatste type wordt enkel gebruikt door de Amerikaanse Navy.