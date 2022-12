“Onze zoon zal altijd zowel Kroaat als Belg zijn”: hoogspringster Blanka Vlasic over Ruben Van Gucht, hun zoontje Mondo en haar broer

De WK-match België-Kroatië wordt wel héél speciaal voor Blanka Vlasic (39). De voormalige Kroatische hoogspringster huwde in mei met VRT-journalist Ruben Van Gucht (36), die nu bij de Duivels is in Qatar, en beviel op 8 november van hun zoontje Mondo. Bovendien speelt haar broer, Nikola, voor Kroatië. Een interview met mixed emotions. “Ik vertel Ruben geen geheimen van de Kroatische nationale ploeg.”