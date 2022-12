Historische staking: tienduizenden Britse verpleegkundigen leggen voor het eerst het werk neer

Het verplegend personeel van de Britse gezondheidsdienst NHS is donderdag begonnen aan een historische staking. De vakbond Royal College of Nursing riep voor het eerst in zijn geschiedenis tienduizenden leden in Engeland, Wales en Noord-Ierland op, om vanaf donderdagmorgen voor 12 uur het werk neer te leggen. De verpleegkundigen eisen hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden.