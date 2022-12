Belgische voetbalbond bevestigt: Stipe Radic mocht Beerschot transfervrij verlaten

Stipe Radic tekende woensdag transfervrij een contract voor anderhalf seizoen bij de Nederlandse eersteklasser Fortuna Sittard. Beerschot is nog volop aan het onderzoeken welke juridische stappen het daar tegen kan ondernemen. De Belgische voetbalbond bevestigt echter het verhaal van Fortuna Sittard: Radic was transfervrij.

Volgens officiële documenten van de Belgische Voetbalbond (KBVB) is Stipe Radic sinds 1 juli 2022 een transfervrije speler. De juridische afdeling van Fortuna Sittard is in het bezit van die documenten en heeft op basis daarvan beslist om vol door te duwen voor de gratis transfer van de 22-jarige Kroatische verdediger. Radic heeft volgens zijn advocaten op 20 mei van vorig seizoen een aangetekend schrijven naar Beerschot verstuurd waarin hij aangaf dat hij gebruik wilde maken van de zogenaamde ‘degradatieclausule’. De deadline voor dat aangetekend schrijven was op 7 juni. Radic was volgens zijn entourage dus ruim op tijd.

Contractbreuk

Ook Raphael Holzhauser, Tom Pietermaat, Joren Dom, Musashi Suzuki, Réda Halaimia en Pierre Bourdin hebben vorige zomer gebruikgemaakt van die ‘degradatieclausule’, die elke profvoetballer bij degradatie van zijn club kan gebruiken om zijn vrijheid aan te vragen. In de CAO voor profvoetballers is immers voorzien dat ze bij degradatie een bepaald percentage van hun loon moeten inleveren. De spelers in kwestie hebben de mogelijkheid om die overeengekomen salarisverlaging van maximaal twintig procent te aanvaarden. Maar ze hebben ook de mogelijkheid om eenzijdig en zonder enige vergoeding hun contract op te zeggen. Dat hebben zeven Beerschotspelers gedaan, waaronder dus ook Stipe Radic. Beerschot betwist dat Radic zijn aangetekend schrijven tijdig verstuurd zou hebben, maar volgens de KBVB was de speler na 30 juni wel degelijk transfervrij. Beerschot kan Fortuna Sittard dus helemaal niets maken, met Radic kan er enkel nog over contractbreuk geredetwist worden.