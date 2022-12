Klap voor dissidente topclubs: UEFA mag Super League weigeren

De Europese voetbalbond UEFA heeft een belangrijke slag binnengehaald in de strijd tegen plannen voor een Super League, waarbij twaalf Europese topclubs (waaronder Real Madrid, FC Barcelona en Juventus) zich zouden losscheuren van hun nationale competities om een eigen topcompetitie op te richten. De advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie gaf de UEFA gelijk. Pas volgend jaar zal het Euopees Hof zich definitief uitspreken, maar in principe volgt dat hof het advies van de advocaat-generaal.

De regels van de internationale voetbalbond FIFA en de Europese bond UEFA waarbij nieuwe competities voorafgaand een goedkeuring nodig hebben, zijn niet in strijd met de Europese concurrentieregels. Dat adviseert de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie donderdag in de zaak rond de Super League. De Uefa is anders gesteld in haar recht om te dreigen met sancties tegen de betrokken topclubs.

Enkele Europese topclubs kwamen vorig jaar met een plan voor een eigen competitie op de proppen. De UEFA pikte die plannen niet en weigerde de Super league te erkennen. UEFA en FIFA waarschuwden dat spelers en clubs die zouden deelnemen aan de competitie, uitgesloten zouden worden van alle competities georganiseerd door de voetbalbonden.

De hele kwestie belandde bij een Spaanse rechter, en die speelde de zaak door naar de rechters in Luxemburg. De advocaat-generaal heeft nu zijn advies klaar - de uitspraak van de rechters zelf volgt later. Dat nieuwe competities voorafgaand de goedkeuring van de internationale voetbalbonden nodig hebben, is volgens de advocaat-generaal niet in strijd met het EU-recht.

De Super League mag volgens advocaat-generaal Athanasios Rantos weliswaar een eigen competitie starten buiten het ‘ecosysteem’ van UEFA en FIFA, maar dan kunnen de betrokken clubs niet blijven deelnemen aan UEFA- en FIFA-competies, zonder voorafgaande goedkeuring.

De mededingingsregels verhinderen volgens Rantos niet dat de internationale en nationale voetbalbonden of nationale voetballiga’s met sancties dreigen, wanneer clubs willen deelnemen aan een nieuwe competitie die de doelstellingen van die federaties dreigt te ondermijnen. Ook klinkt het onder meer dat de beperkingen in de FIFA-statuten omtrent de exclusieve marketing van sportrechten van competities, niet uitgesloten worden door de EU-regels.

De uitspraak zou in 2023 volgen. De adviezen van de advocaat-generaal zijn niet bindend, maar worden in de praktijk wel vaak gevolgd.

De Uefa toont zich in een reactie verheugd op een “ondubbelzinnig advies” dat de centrale missie van de Europese voetbalbond ondersteunt. “Het is een bemoedigende stap naar het behoud van de huidige dynamische en democratische beheersstructuur van de Europese voetbalpiramide”, klinkt het in een persbericht. Het advies ondersteunt volgens de Uefa de centrale rol van federaties om de sport en principes zoals sportieve verdienste en open toegang voor alle leden te verdedigen. Het Europees voetbal blijft “eensgezind en vastberaden” gekant tegen de Super League of gelijkaardige initiatieven.

Twaalf clubs maakten in de lente van vorig jaar bekend voorstander te zijn voor de oprichting van de Super League. Na een wereldwijde storm van protest tegen de plannen voor een gesloten competitie met de grootste teams van Europa, besloten Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur, Atlético Madrid, AC Milan en Inter zich al snel terug te trekken. Real Madrid, FC Barcelona en Juventus gaven zich niet zo snel gewonnen en trokken naar de rechter in Madrid, omdat European Super League Company een bedrijf naar Spaans recht is. De Spaanse rechter stelde vervolgens aan het Hof van Justitie van de Europese Unie de vraag of bepaalde regels in de statuten van Uefa en Fifa en het dreigen met sancties wel in regel zijn met de Europese wetgeving.