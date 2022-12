Lunch Garden wil vestiging in Burcht sluiten (zonder ontslagen)

Lunch Garden is van plan de vestiging in Burcht te sluiten, zonder dat daarbij de werknemers hun baan verliezen. Zij kunnen allemaal aan de slag in restaurants in de buurt, zegt de restaurantketen donderdag.

De directie werkte een strategie uit voor 2023, omdat naar verwachting de kostenbasis vanaf januari (loon-, huur- en energiekosten) drastisch zal stijgen. Het plan van de directie moet de keten door die tijden loodsen. In dat plan zou het restaurant in Burcht - dat volgens Lunch Garden door externe factoren niet rendabel is - de deuren sluiten zonder dat er ontslagen vallen.

“Eerst en vooral benadrukken we dat alle jobs behouden blijven”, aldus Ann Biebuyck, de CEO van de restaurantketen, in een persbericht. “Al onze werknemers blijven actief binnen onze Lunch Garden-familie.” Verder zou voor het personeel niets veranderen. In het plan blijven alle andere restaurants open, al zou de directie voor twee vestigingen een franchisenemer zoeken.

Lunch Garden was zwaar getroffen door de coronacrisis, met twee lange periodes van volledige sluiting. In 2020 maakte de keten een transformatieplan bekend, waarbij 138 van de toen ongeveer 1.100 banen op de helling kwamen te staan. In België telt de keten 64 restaurants.

In het persbericht zegt de keten gestaag te evolueren naar het omzetniveau van 2019. In 2021 draaide de keten een omzet van 62 miljoen euro.