Al twee wedstrijden op rij vindt Zakaria Atteri de weg naar de netten voor FCV Dender: “Fier op Marokko, maar nu telt enkel Dender”

Woensdag zat Zakaria Atteri aan de buis gekluisterd voor de wedstrijd Marokko-Frankrijk. “Frankrijk toonde zich efficiënter”, is Atteri’s vaststelling. “Marokko versierde wel kansen, maar maakte ze niet af. We speelden uiteindelijk wel tegen de regerende wereldkampioen. We mogen fier zijn wat Marokko realiseerde. Zowel in Marokko als het hele Afrikaanse continent zorgden we als Leeuwen van de Atlas voor fierheid. Ik werd zelf twee keer opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko bij de U20. We speelden toen twee oefenwedstrijden tegen lokale teams. Het betrof dus geen officiële interland en het volkslied werd niet gespeeld. Jammer, maar toch ben ik fier dat ik al twee keer de kleuren van mijn land droeg. Het is nu wachten op een nieuwe selectie bij de U23, waar intussen een nieuwe coach werd aangesteld (Issame Charaï, voormalig assistent van Marc Brys bij OHL, STVV en Beerschot, red.). Mijn manager had al contact met hem. Ik ben fier op Marokko, maar nu telt enkel Dender. Elke selectie is een eer, maar ik wil de focus vooral op Dender leggen.”

Vertrouwen niet beschamen

Het gaat Atteri intussen ook in Denderleeuw opnieuw voor de wind. Tegen Beerschot scoorde de diepe spits in een sterke invalbeurt, wat hem op het Lisp een basisplaats opleverde. “Ik pikte twee goals mee in nauwelijks anderhalve wedstrijd en bulk van het vertrouwen. Ik voel dat de coach weer in mij gelooft en zijn vertrouwen wil ik niet beschamen. Ook als ploeg kwamen we twee keer sterk voor de dag. Leider Beerschot wankelde en tegen Lierse Kempenzonen domineerden we de hele wedstrijd. In het voetbal krijgt de beste ploeg niet altijd wat ze verdient, maar we kunnen ons wel optrekken aan de geleverde prestatie. We maken ons op voor de komst van Jong Genk, een wedstrijd die we moeten en zullen winnen. Ik ben helemaal niet bang voor Jong Genk. We wonnen eerder toch ook al de heenwedstrijd. We spelen sterk tegen de beloftenploegen, dat danken we aan het feit dat we er steeds vol voor gaan terwijl we ook geduldig blijven zoeken naar openingen. Tegen Jong Genk wachten wel moeilijke omstandigheden met een bevroren grasmat. We trainden evenwel in dezelfde omstandigheden en zijn dus voorbereid.”

De play-offs zijn intussen enkel mathematisch nog haalbaar, al steekt Atteri wel nog een voetje tussen de deur. “Je weet nooit of we nog een ferme zegereeks neerzetten. In het voetbal moet je steeds in je kansen blijven geloven om desnoods de laatste strohalm te grijpen. Indien we dan toch tot de play-downs veroordeeld worden, komt het eropaan om Jong Genk en Excelsior Virton op afstand te houden.”