Toby Alderweireld gaat door bij de Rode Duivels: “Drang is nog te groot om mijn land te helpen”

Toby Alderweireld (33) neemt nog geen afscheid als Rode Duivel. De Antwerp-speler overwoog te stoppen met de nationale ploeg, maar gaat nu toch door. Dat heeft hij aangekondigd op een persconferentie. Hij besprak het met zijn echtgenote, maar toen die aangaf hem te steunen, twijfelde hij niet. Alderweireld stoort zich aan de commentaren over zijn leeftijd en vindt dat hij nog in staat is om de nationale ploeg iets bij te brengen.

Toby Alderweireld was een van de twee Rode Duivels van wie werd gedacht dat ze na het WK in Qatar misschien afscheid zouden nemen van de nationale ploeg. Eden Hazard deed dat wel, Alderweireld dus niet. “Iedereen heeft zijn eigen situatie en daarmee bedoel ik niet alleen die in het voetbal, maar ook de thuissituatie. Ik denk dat we de beslissing van Hazard moeten respecteren, maar bij mij was de drang om mijn land te helpen nog te groot.”

© BELGA

“Ik heb het gesprek thuis gevoerd. Ik heb twee kinderen en je bent toch geregeld weg van huis. Nu was dat jammer genoeg minder lang, maar mijn dochter wordt ouder en begint te begrijpen wanneer haar papa er niet is. Ook mijn vrouw staat er tijdens zo’n WK drie, vier weken alleen voor. We hebben het samen bekeken: wat als ik doorga? Voor haar was het een volmondige ja. Ze zei: Ik heb je altijd gesteund in al je keuzes en zal dat nu ook doen. Jij moet dat voor jezelf uitmaken. Dat ze er ook achter stond, heeft me gesterkt in de beslissing om door te gaan.”

“Ik kijk niet naar het feit dat ik 33 of 34 jaar ben. Dat is slechts een getal. Ik weet wat ik in het verleden heb geleverd en ik voel me in staat om dat te blijven doen. Ik heb het geluk gehad, al heb ik daar ook altijd hard aan gewerkt, dat ik niet veel geblesseerd ben geweest of zware blessures heb gehad.”

“Het teambelang staat altijd op nummer één. Maar als er maanden op voorhand telkens over die leeftijd gesproken wordt, dan gaat dat niet in je koude kleren zitten. Ik heb er geen probleem mee dat men zegt dat ik een slechte wedstrijd gespeeld heb, maar het ging altijd maar over die leeftijd en traag zijn. Je kunt het op een bepaald moment als een motivatie zien om dat te weerleggen, maar als het niet klopt, gaat dat frustreren.”

© ANP/Hollandse Hoogte/ Maurice van Steen

“Ik denk dat Jan (Vertonghen, zijn partner centraal in de verdediging, red.) en ik het samen een heel lange periode goed hebben gedaan. Dan doet het pijn als je daarvoor niet het respect krijgt. We werken elke dag heel hard en dan is het enorm frustrerend als er almaar over de leeftijd wordt gepraat terwijl dat niet honderd procent juist is.”

De ontgoocheling na de uitschakeling in de groepsfase van het WK was groot. Alderweireld vindt het nog altijd moeilijk om precies de vinger te leggen op wat er is misgelopen.

“Voetbal is een sport van momenten. Als we tegen Kroatië dat doelpunt hadden gemaakt, dan had het allemaal anders kunnen zijn. We hebben niet de perfecte voorbereiding gehad met die nederlaag tegen Egypte, misschien zaten een aantal spelers niet in het juiste moment van hun carrière. Er zijn zoveel facetten dat je niet één punt kunt aanhalen en zeggen: daarom is het WK tegengevallen.”

© REUTERS

Tijdens de openingsmatch tegen Canada was er een verhitte discussie op het veld tussen Alderweireld en De Bruyne. Uiteindelijk kwam er na de tweede groepswedstrijd tegen Marokko een groepsgesprek en dat klaarde veel op.

“Dat zijn momenten die vaker voorkomen in het voetbal. Soms gebeurt dat in de kleedkamer, maar nu was dat op het veld met 500 camera’s erop. Kevin mocht reageren want ik had ook iets gezegd. Dat is een discussie tussen twee volwassen mensen die onder een enorme druk staan. Dan komt er even een stresshormoon vrij. Maar we hebben het nadien in de kleedkamer uitgesproken. Dat zeg ik met de hand op het hart. Dat gebeurt in het heetst van de strijd en het geeft ook aan dat we ermee bezig zijn. Mocht het ons allemaal niet interesseren, dan zou dat niet voorvallen. We kregen die dingen die na de match tegen Marokko in de Franse media verschenen ook mee. We hebben daarna een gesprek gehad en vervolgens hebben we een goede wedstrijd gespeeld tegen Kroatië, later een halve finalist op dit WK, die we verdienden te winnen. Het is allemaal groter gemaakt dan het is en het vormde geen probleem in de groep.”

“Het feit dat er na het WK geen zeven of acht Rode Duivels hebben gezegd dat ze stoppen, geeft aan dat niemand het gevoel heeft het beu te zijn. Anders zouden velen dat WK aangegrepen hebben om ermee te stoppen. We zitten in een moeilijke periode, maar we zijn nog graag betrokken en nemen allemaal onze verantwoordelijkheid om het om te gooien.”