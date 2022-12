Harry rekent aan einde van Netflix-documentaire af met broer William: “Angstaanjagend om hem te zien schreeuwen”

Het is het verhaal van de kloof die is ontstaan tussen twee broers, de beroemdste prinsen ter wereld: Harry beschuldigt William er in de laatste afleveringen van de Netflix-documentaire van boos te hebben gereageerd op zijn beslissing om de monarchie te verlaten en gaat ervan uit deze pagina om te slaan.

Netflix bracht donderdag de laatste drie afleveringen uit van de langverwachte documentaire Harry & Meghan, waarin het stel zijn versie geeft van de feiten over hun verpletterende breuk met de Britse monarchie in 2020.

In deze afleveringen richt Harry (38) zich vooral op zijn oudere broer en troonopvolger William, met wie hij niettemin een hechte band leek te hebben tot zijn huwelijk met Meghan (41), een Amerikaanse actrice, in 2018. De twee broers zouden niet meer met elkaar praten sinds de hertog en de hertogin van Sussex naar Californië verhuisden.

Topontmoeting

Harry duikt in de intimiteit van het gezin wanneer hij vertelt over de topontmoeting in januari 2020 over zijn plannen om met Meghan naar het buitenland te verhuizen. Hij legt vervolgens uit dat hij aanbood om “half in, half uit” van de koninklijke familie te zijn, voor zijn grootmoeder koningin Elizabeth II te werken, maar zichzelf te financieren. “Het was angstaanjagend om mijn broer te zien schreeuwen en schreeuwen tegen mij en mijn vader (koning Charles III, nvdr) die dingen zei die gewoon niet waar waren en mijn oma die stil zat en alles absorbeerde”, zegt Harry.

De prins steekt het mes er weer in en beschuldigt Williams entourage ervan achter de negatieve media-aandacht voor het paar te zitten, wat volgens hem te wijten was doordat hij “de show stal”‘ van andere leden van de koninklijke familie.

“Het probleem is, dat wanneer iemand die zal trouwen en een ondersteunende rol zou moeten spelen, de show steelt of het werk beter doet dan hij die ervoor geboren is”, zegt hij duidelijk gericht op William en zijn vrouw Kate.

Terugkeer

Prins Harry vertelt ook over zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk in april 2021 voor de begrafenis van zijn grootvader Philip, de echtgenoot van Elizabeth II. Het was “moeilijk”, “vooral de gesprekken met mijn broer en mijn vader, die erg gefocust waren op dezelfde slechte interpretatie van de situatie”. “Ik moest in het reine komen met het feit dat we waarschijnlijk nooit een echte verontschuldiging zullen krijgen. Mijn vrouw en ik gaan verder. We zijn gefocust op de toekomst”, zei prins Harry.

LEES OOK. Eerste deel ‘Harry & Meghan’ kent beste start ooit van documentaire op Netflix

In de documentaire zien we hem in zijn nieuwe leven in Californië met Meghan, in hun tuin, aan het strand: “Home sweet home”. “Er waren tijden dat ik boos was, maar dat kan ik niet zijn omdat ik oprecht geloof dat ik ben, en we zijn, precies waar we horen te zijn”, zei hij nog. Geen spijt, zo lijkt het, maar tekortkomingen. “Ik mis de zeldzame familiebijeenkomsten waar we op bepaalde tijden van het jaar allemaal samen onder één dak zijn. (...) Ik mis het Verenigd Koninkrijk.”.

Tabloids

In de eerste drie afleveringen hadden de hertog en hertogin van Sussex vooral kritiek op de Britse tabloids vanwege hun behandeling van Meghan. In de laatste aflevering beschuldigt Harry de Britse Daily Mail ervan het miskraam van Meghan te hebben veroorzaakt nadat die krant de brief had gepubliceerd die ze aan haar vader had geschreven.

LEES OOK. Na 3 uur kijken naar Harry en Meghan blijven we achter met een wrang gevoel: “Zelfreflectie is onbestaande. Zelfbeklag des te meer”

Deze documentaire wordt uitgezonden terwijl de Britse monarchie drie maanden na de dood van Elizabeth II en de troonsbestijging van Charles III een cruciale periode doormaakt.

De ‘royals’ blijven voorlopig onbewogen in het licht van de onthullingen van Harry, die in januari zijn gevreesde memoires, ‘The Substitute’, zal publiceren. Charles, koningin-gemalin Camilla, William en Kate waren van plan om de eenheid van de koninklijke familie te tonen door donderdag samen het Royal Christmas Concert in Westminster Abbey bij te wonen.

81,55 miljoen uur

De eerste drie afleveringen werden in totaal 81,55 miljoen uur bekeken, volgens Netflix ongezien voor een documentaire in de eerste week van uitzending.

Maar in het Verenigd Koninkrijk kelderde de populariteit van Harry en Meghan weer vlak voor de release van de documentaire, toen ze al de meest impopulaire leden van de koninklijke familie waren na prins Andrew, de afgelopen jaren in het hart van een seksschandaal.