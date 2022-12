Britse pers focust op “broers in oorlog”, maar over één opvallend fragment uit ‘Harry & Meghan’ wordt amper gesproken

De laatste drie afleveringen van de docureeks ‘Harry & Meghan’ werden vanochtend weer op de voet gevolgd door de Britse pers. Vooral tabloidkranten als The Sun of de Daily Mail stonden klaar om met scherp te schieten. Dat de Netflix-documentaire in het laatste gedeelte een aantal allusies maakte op de scheve persoonlijke verhoudingen binnen het Britse koningshuis, namen ze met veel dank aan.

Gilles Liesenborghs Bron: The Telegraph, The Sun, BBC, Daily Mail, Daily Mirror, Metro, The Guardian

Vorige week bleef het koningshuis nog grotendeels buiten schot. Toch had de Britse roddelpers toen al straffe woorden over de documentaire. Zo noemde de Daily Mail de documentaire “een aanval op de nalatenschap van de Queen”. De Daily Express dacht zelfs te weten dat de royals diep van streek waren door de beschuldigingen in de eerste afleveringen.

Als dat effectief het geval was, is de kans groot dat ze nu nog een pak dieper in de put zitten in Buckingham Palace. In het laatste gedeelte werd een aantal keer duidelijk verwezen naar de moeilijke relatie van Harry & Meghan met het koningshuis. De Britse pers liet zich dan ook volledig gaan, met de (verzuurde) relatie tussen de broers Harry en William als favoriet onderwerp. Die laatste zou tegen Harry hebben geroepen tijdens de onderhandelingen over de exit van Harry en Meghan uit de koninklijke familie.

BBC, The Guardian, de Daily Mail, de Daily Mirror, Metro, The Telegraph, The Sun... Allen wijden ze het grootste artikel op hun website aan het fragment waarin Harry toegeeft dat William tegen hem is uitgevlogen. “Broers in oorlog”, luidt de kop bij tabloidkrant The Sun.

© The Sun

Ook de Daily Mail spreekt in een bovenkop over “een oorlog” van Harry tegen William en Charles, de hoofdtitel is zo mogelijk nog wat scherper: “Harry draait het mes om”.

© De Daily Mail

In de nieuwste afleveringen hadden de hertog en hertogin van Sussex opnieuw veel kritiek op de Britse pers, maar daar wordt weinig aandacht aan besteed op de nieuwswebsites. De Daily Mail wordt in één fragment zelfs specifiek met de vinger gewezen. Volgens Harry zou de beslissing van de krant om een gelekte privébrief van Meghan te publiceren aan de basis liggen van het miskraam dat Meghan in 2020 had.

De stress die gepaard ging met de hele zaak zou zijn echtgenote te veel zijn geworden, zegt Harry. De Daily Mail werd later ook veroordeeld voor het artikel. Het hoeft niet geheel te verbazen dat op de website van de Daily Mail niets terug te vinden is over deze passage in de documentaire. Van alle grote Britse nieuwsmerken hebben enkel The Guardian en The Telegraph een uitgebreider stuk over de beschuldiging.

© The Telegraph

De BBC volgde, net als vorige week, de drie afleveringen tegelijk met een liveblog. Daarop gaven enkele journalisten en royaltywatchers live commentaar op de fragmenten. Volgens expert Sean Coughlan gingen de nieuwste afleveringen veelal over de emotionele impact op individuen, eerder dan dat ze echt kritiek gaven op het koningshuis of de monarchie in zijn geheel. “De anatomie van gebroken relaties”, noemt Coughlan het in zijn commentaar.