Zoektocht naar brokstukken van meteoriet rond Gent: “Wees aandachtig voor donkere stenen op ongewone plaatsen”

De brokstukken van een uiteengespatte meteoriet, die dinsdagnamiddag als een vuurbol boven België te zien was, zijn vermoedelijk terechtgekomen in de omgeving van Gent. Dat meldt de Volkssterrenwacht Armand Pien van de Universiteit van Gent. Ze roept mensen op om aandachtig te zijn voor “zeer donkere stenen op een ongewone plaats”.

De vuurbol werd op 13 december om 17.37 uur geregistreerd door verschillende camera’s. Ook verschillende mensen zagen de meteoriet passeren.

“Volgens de laatste berekeningen is het mogelijk dat een meteoriet van ongeveer 500 gram is gevallen in een gebied rond Gent”, zo staat op de website van het Fripon-cameranetwerk (Fireball Recovery ans InterPlanetary Observation Network). Het gaat om een gebied ten noordwesten tot noorden van Gent, grosso modo in de driehoek Aalter-Lievegem-Lochristi. “De grootste fragmenten liggen in de richting van Brugge”, klinkt het.

Uitkijken

De wetenschappers roepen mensen die in het gebied wonen of er passeren op om uit te kijken naar “zeer donkere stenen van enkele centimeters of iets groter (ter grootte van een vuist) op een ongewone plaats, een dak, een stoep, op straat, in hun tuin...”.

Philippe Mollet van de Volkssterrenwacht in Grimbergen somt enkele kenmerken op die kunnen wijzen op een meteoriet: ze moeten pikzwart geblakerd zijn aan de buitenkant (door het opbranden in de dampkring) en ze zijn relatief zwaar, zowat 3-4 gram per kubieke centimeter. Ze zijn ook nog maar net gevallen, dus stenen waar gras over groeit of zo kunnen geen meteorieten zijn.

Meteorietstenen worden het vaakst verward met slakken (steenachtig afval) uit hoogovens die als steenslag worden gebruikt op veldwegen, aldus nog Mollet, maar die slakken hebben vaker diepere putjes of gaatjes dan meteorieten.

Niet aanraken

Wie denkt een meteoriet gevonden te hebben, raakt die liefst niet met blote handen aan. Dat is belangrijk voor het wetenschappelijk onderzoek. Foto’s kunnen gestuurd worden naar info@mira.be.

Sinds 1830 zijn er nog maar zes gevallen meteorieten geregistreerd in België. In 1855 werd ook rond Gent, in Sint-Denijs-Westrem, een fragment teruggevonden.

Meteorieten zijn kleine stukjes asteroïde die met hoge snelheid op de aarde vallen. Meestal zijn ze erg klein en worden ze in de atmosfeer vernietigd in de vorm van een vallende ster, maar soms kunnen fragmenten de grond bereiken. Meteorieten hebben meestal geen hoge marktwaarde, maar ze zijn van groot wetenschappelijk belang omdat ze ons in staat stellen de samenstelling van asteroïden en de geschiedenis van het zonnestelsel te bestuderen, zo luidt het.