Man die echtgenoot van Nancy Pelosi met hamer toetakelde: “Al bij al was het redelijk vriendelijk”

Onder andere vervolgd voor poging tot moord, verscheen David DePape voor een rechtbank in San Francisco, tijdens een preliminaire zitting die moet beslissen of er al dan niet een proces moet komen, aldus de San Francisco Chronicle. Tegenover de rechter heeft de procureur meerdere delen laten horen van een verhoor door politiemensen, net na de aanval op Paul Pelosi, toen de verdachte nog in het ziekenhuis vertoefde.

De 42-jarige Canadees, een vroegere nudist die op sociale media complottheorieën aanhangt, beschreef in het verhoor zijn binnendringen in het huis van het echtpaar Pelosi in San Francisco, wat tot het moment van de aanval in een eerder “amicaal” klimaat verliep. “Ik heb één of twee keer gedreigd, maar al bij al was het redelijk vriendelijk”, legde hij uit.

De verdachte erkende tegenover de speurders niettemin Paul Pelosi “met alle kracht” met de hamer te hebben geslagen.

Knieschijven breken

Uitgerust met een touw, een paar handschoenen en plakband had de verdachte het in eerste instantie gemunt op Nancy Pelosi, een paar dagen voor de Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Hij was van plan haar “de knieschijven te breken” als ze de “leugens” van het Democratische kamp niet zou bekennen, aldus het onderzoek. Op die dag vertoefde de Democratische leider echter in Washington. Vooraleer hij zijn schedel liet inslaan, slaagde de 82-jarige Pelosi erin de hulpdiensten te bellen.

De Amerikaanse autoriteiten denken dat de verdachte van plan was de Democratische fractieleidster te ontvoeren, als tweede in de protocollaire volgorde na Kamala Harris in geval van overmacht om president Joe Biden op te volgen.

Nog doelwitten

Tijdens zijn verhoor vertelde volgens een politieagente DePape eveneens dat hij andere Amerikaanse personaliteiten wou treffen zoals de Californische gouverneur Gavin Newsom, Hunter Biden als zoon van de president en acteur Tom Hanks. De agente heeft niet kunnen uitmaken of de verdachte reeds concrete plannen in die zin had, aldus de lokale zender KRON4. Indien het tot een proces komt, riskeert de verdachte volgens de procureur-generaal van San Francisco levenslang. Ook de federale justitie vervolgt de man met de hamer.

Midden november kondigde Pelosi aan te verzaken aan het fractieleiderschap van de Democraten in het toekomstige Huis waar de Republikeinen de meerderheid hebben heroverd. Begin die maand zei ze dat het volledig herstel van haar man, die een operatie heeft ondergaan en een week in het ziekenhuis heeft doorgebracht, “zeer lang” zal duren.