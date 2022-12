Agentschap Opgroeien sluit drie kinderopvanginitiatieven in Halle: 60 kinderen op zoek naar nieuwe opvang

Het Agentschap Opgroeien heeft drie kinderopvanginitiatieven in Halle gesloten, zo meldt de stad donderdag. Zestig kinderen moeten op zoek naar nieuwe opvang.

Voor één kinderopvang is de sluiting definitief, voor de andere twee gaat het om een tijdelijke schorsing. De kinderopvang die definitief dicht moet, vangt momenteel vijf kindjes op. De tijdelijke schorsing geldt voor drie maanden: in die tijd kunnen de verantwoordelijken bepaalde tekorten weer wegwerken zodat de deuren nadien weer kunnen openen.

De stad Halle “stelt alles in het werk om zo snel mogelijk alternatieve opvangmogelijkheden te bieden”. Ouders kunnen telefonisch contact opnemen met het Lokaal Loket Kinderopvang of per mail met de stad zelf. Er wordt donderdagavond ook een infomoment georganiseerd voor de ouders.