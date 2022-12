Oekraïens geschenk ontploft in hoofdkwartier van Poolse politie

Archieffoto van Poolse agenten. — © via REUTERS

Op het hoofdkwartier van de Poolse politie is een cadeau ontploft dat politietopman Jaroslaw Szymczyk bij een werkbezoek aan Oekraïne had gekregen. Szymczyk liep bij de ontploffing lichte verwondingen op en moest naar het ziekenhuis overgebracht worden, deelde het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag mee. Warschau heeft Kiev om uitleg gevraagd, en het parket is een onderzoek gestart.