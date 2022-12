Duits parlement keurt prijsplafond voor energie goed

De Duitse Bundestag heeft donderdag het prijsplafond voor aardgas, verwarming en elektriciteit goedgekeurd. Zoals elders in Europa moet een dergelijk plafond de gevolgen van de hoge inflatie opvangen, bij zowel bedrijven als burgers. De regeling moet vrijdag nog goedgekeurd worden in het hogerhuis van het parlement, de Bundesrat.

Het plafond voor huishoudens en kmo’s zal gelden van maart, en met terugwerkende kracht ook voor januari en februari. De maatregel zal op dit moment gelden tot april 2024. Voor de zware industrie zal de maximumprijs vanaf januari ingevoerd worden.

Elke vorm van energie die onder het plafond valt, zal een verschillende maximumprijs hebben. Dat betekent dat gezinnen en kleinere bedrijven voor aardgas niet meer dan 12 cent per kWh betalen voor 80 procent van hun normaal verbruik. Voor klanten wier huizen via warmtedistributie verwarmd worden, ligt de prijs op 9,5 cent tot aan die grens van 80 procent. Voor de resterende 20 procent van hun verbruik zal de normale prijs betaald moeten worden.

Reserves

De grens van 80 procent is bedoeld om de verbruikers aan te sporen om te sparen, en zo te vermijden dat de gasreserves tijdens de winter uitgeput raken. Gezinnen zullen zelf niets moeten doen om van het prijsplafond gebruik te maken.

Voor de industrie wordt de prijs voor gas beperkt tot 7 cent per kWh, voor verwarming op 7,5 cent. Het verschil met gezinnen is dat het prijsplafond zal gelden tot 70 procent van hun normaal verbruik.

De rem op de elektriciteitsprijs werkt op dezelfde manier, en ook met een limiet tot 80 procent. De grens ligt op 40 cent per kWh, voor de industrie is dat 13 cent (met ook hier een limiet tot 70 procent van het normale verbruik). Dat plafond wordt mee gefinancierd door de winsten af te romen van onder meer groenestroomproducenten die hun voordeel gedaan hebben met de hoge prijzen. Mensen die hun huis met bijvoorbeeld stookolie of pellets verwarmen krijgen ook een subsidie.

Vanuit de industrie was kritiek gekomen op de wetsontwerpen, omdat de uitvoering ervan een bijzonder complexe taak wordt voor de energiesector. Volgens de sociale organisatie VdK was het plafond dan weer niet doelgericht genoeg en sociaal onrechtvaardig.