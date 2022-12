Twee broertjes, hun neefje en een vriendje: de jongetjes die door het ijs zakten en overleden in Solihull

Vermoed wordt dat Sam Butler (6), zijn broer Finlay Butler (8) en hun neef Thomas Stewart (11) zondagnamiddag eendjes aan het voeren waren toen een van hen door de dunne ijslaag van het Babbs Mill-meer zakte. De twee anderen probeerden hem te redden, maar ook onder hun gewicht begaf het nog te dunne ijs.

Finlay en Thomas overleden ter plaatse, Sam bezweek woensdag in het ziekenhuis. Ook de 10-jarige Jack Johnson viel in het water in een poging de drie nog te redden, en ook hij kwam daarbij om het leven. Hij was vermoedelijk een vriendje van minstens een van de jongens.

De ouders van de jongens zijn verscheurd van verdriet, zeggen ze in Britse media. Allemaal zeggen ze wel erg dankbaar te zijn voor de vele steunbetuigingen die ze sinds de tragedie hebben ontvangen.