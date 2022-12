Brussels Airlines heeft 290 miljoen euro staatssteun vroeger dan gepland terugbetaald

Eind oktober, bij de bekendmaking van de derdekwartaalresultaten, hadden Brussels Airlines en de Duitse moedergroep Lufthansa aangekondigd dat de staatssteun nog voor het einde van het jaar terugbetaald zou worden. Daar was in principe tijd voor tot eind 2026. Maar “een sterke stijging van de vraag, een goede ontwikkeling van de liquiditeit en de financiële steun van Lufthansa” maakten een snellere terugbetaling mogelijk, klonk het toen.

“Vandaag hebben wij officieel het pakket staatssteun terugbetaald dat ons door de Belgische regering was toegekend om de coronacrisis te overwinnen”, zegt Maaike Andries, woordvoerder van Brussels Airlines, donderdag. “We zijn blij dat we dit dankzij een kapitaalinjectie van Lufthansa vier jaar eerder kunnen doen. We zijn de Belgische regering dankbaar voor hun vertrouwen in Brussels Airlines en zijn blij dat we kunnen aantonen dat ze de juiste beslissing heeft genomen.”

Jobs gered

“Met de staatssteun zijn jobs gered en is de luchtvaartsector in België verankerd”, reageerde ook premier Alexander De Croo bij de aankondiging van de vervroegde terugbetaling. Hij leidde als toenmalig minister van Financiën de onderhandelingen met Lufthansa over de staatssteun. “Ik ben bijzonder tevreden dat Brussels Airlines vandaag vanuit commercieel en financieel oogpunt op eigen benen kan staan”, zei De Croo nog.

Peter Gerber, de CEO van Brussels Airlines, had er eerder al op gewezen dat de terugbetaling gebeurt met rente. “De staat heeft er niet aan verloren, voor België zal dit een succesvolle investering gebleken zijn”, stelde hij.

Brussels Airlines boekte in het derde kwartaal een recordwinst: de aangepaste operationele winst of ‘adjusted ebit’ bedroeg 51 miljoen euro. Volgend jaar hoopt de maatschappij ook op jaarbasis winstgevend te zijn.